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20-е апреля – большой праздник для православной церкви. В этот день вспоминают святого Акилина, который своими проповедями обратил в христианство две сотни римских воинов. За это религиозный деятель был жестоко казнен. На Руси верили, что в эту дату из водоемов погреться под первыми лучами солнышка выходят на берег русалки. Люди старались задобрить водных обитателей и приносили им гостиницы.
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