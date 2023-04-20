Приметы на 21 апреля: что нельзя делать на Родиона Ледолома

Православная церковь вспоминает 21 апреля Иродиона Ледолома – одного из Семидесяти, жившего во времена Иисуса Христа. Известна следующая история: на Иродиона однажды напали язычники. взбешенные его проповедью. Святого избили, забросали камнями и ранили ножом. А когда Иродион поднялся с земли, на его теле не было ни следа от побоев.

Иродион был казнен при императоре Нероне после распятия апостола Петра.

Традиции и обычаи

В этот день уже трескался и таял лед, от чего и произошло название праздника. По традиции вдовы или покинутые девушки приходили к реке, отпуская тоску: левой рукой нужно было зачерпнуть воду и разбрызгать ей себе лицо. Затем читали специальный заговор.

Крестьяне же готовились к посевным работам для овса.

Что нельзя делать в день Иродиона Ледолома

Под запретом в этот день была домашняя уборка – тот, кто хлопотал по чистоте на Родиона, мог навлечь на себя и на всю семью недовольство домового, который затем непременно начнет запугивать всех кошмарами.

А еще под запретом был набор воды для хозяйства, чтобы не разозлить водяного. Вдруг он решит, что вы собираетесь похитить его добро?

Приметы на 21 апреля