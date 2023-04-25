Приметы на 26 апреля: что нельзя делать в день Фомаиды Медуницы

Приметы на 26 апреля: что нельзя делать в день Фомаиды Медуницы
Фото: Konstantin Mikhailov/Russian Look/www.globallookpress.com
Верили, что обижать женщин в праздник не стоит

В народе 26 апреля принято отмечать праздник Фомаиды Медуницы, а в православии традиционно почитают память мученика Артемона Лаодикийского. Считается, что день удачный для приготовления травяных отваров.

Что можно делать 26 апреля

  • Обязательно собирали медуницу и добавляли ее в пищу, либо готовили отвары.
  • За не ходили исключительно женщины, которым следовала повязаться шалью, чтобы избежать нападения медведя.
  • Нужно было сходить в баню.
  • День считался удачным, если он прошел на свежем воздухе.

Что нельзя делать 26 апреля

  • Было запрещено перечить и ссориться с женщинами. Засматриваться на них тоже было недопустимо.
  • Дальние поездки были под запретом. Это касается командировок и путешествий.
  • Верили, что тратить большие суммы денег в этот день непозволительно.
  • Нельзя также ходить в гости или на охоту.

Приметы на 26 апреля

  • Если небо оказалось звездным, то жди хорошего урожая.
  • Начал цвести дуб – лето окажется жарким.
  • Если появилось много желудей на дереве, то год будет урожайным, но холодным.
  • Ива начала цвести – холодов больше не будет.
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