Приметы на 26 апреля: что нельзя делать в день Фомаиды Медуницы
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Верили, что обижать женщин в праздник не стоит
В народе 26 апреля принято отмечать праздник Фомаиды Медуницы, а в православии традиционно почитают память мученика Артемона Лаодикийского. Считается, что день удачный для приготовления травяных отваров.
Что можно делать 26 апреля
Обязательно собирали медуницу и добавляли ее в пищу, либо готовили отвары.
За не ходили исключительно женщины, которым следовала повязаться шалью, чтобы избежать нападения медведя.
Нужно было сходить в баню.
День считался удачным, если он прошел на свежем воздухе.
Что нельзя делать 26 апреля
Было запрещено перечить и ссориться с женщинами. Засматриваться на них тоже было недопустимо.
Дальние поездки были под запретом. Это касается командировок и путешествий.
Верили, что тратить большие суммы денег в этот день непозволительно.
Нельзя также ходить в гости или на охоту.
Приметы на 26 апреля
Если небо оказалось звездным, то жди хорошего урожая.
Начал цвести дуб – лето окажется жарким.
Если появилось много желудей на дереве, то год будет урожайным, но холодным.