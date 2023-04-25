Приметы на 26 апреля: что нельзя делать в день Фомаиды Медуницы

Фото: Konstantin Mikhailov/Russian Look/www.globallookpress.com

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Верили, что обижать женщин в праздник не стоит

В народе 26 апреля принято отмечать праздник Фомаиды Медуницы, а в православии традиционно почитают память мученика Артемона Лаодикийского. Считается, что день удачный для приготовления травяных отваров. Что можно делать 26 апреля Обязательно собирали медуницу и добавляли ее в пищу, либо готовили отвары.

За не ходили исключительно женщины, которым следовала повязаться шалью, чтобы избежать нападения медведя.

Нужно было сходить в баню.

День считался удачным, если он прошел на свежем воздухе. Что нельзя делать 26 апреля Было запрещено перечить и ссориться с женщинами. Засматриваться на них тоже было недопустимо.

Дальние поездки были под запретом. Это касается командировок и путешествий.

Верили, что тратить большие суммы денег в этот день непозволительно.

Нельзя также ходить в гости или на охоту. Приметы на 26 апреля Если небо оказалось звездным, то жди хорошего урожая.

Начал цвести дуб – лето окажется жарким.

Если появилось много желудей на дереве, то год будет урожайным, но холодным.

Ива начала цвести – холодов больше не будет.