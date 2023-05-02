Приметы на 3 мая: что нельзя делать в день Окликания предков

Во время праздника люди особенно опасались ворон

Православные вспоминают 3 мая Федора Трихина, который при жизни решил отказаться от фамильного богатства, посвятив себя вере. В народе верили, что этот день был неразрывно связан с умершими родственниками, которые тасковали по былой жизни.

Что можно делать 3 мая

Нужно было помолиться о покойных в церкви, чтобы они обрели покой в этот день.

После людя обязательно ходили на кладбище, вспоминая почивших родственников добрым словом. На могилке традиционно оставляли угощения.

Пожилые дамы должны были проводить при этом обряд окликания предков – для этого они начинали голосить.

Что нельзя делать 3 мая

Отказ от традиций почитания умерших был недопустим. Люди верили, что в противном случае всю семью будет ждать наказание.

Во время вечерней трапезы нельзя использовать старые скатерти с заметными потертостями и пятнами.

Рыбалка в этот день считалась греховным делам, поэтому на нее старались не ходить.

Запрещалось класть столовые приборы в форме креста на стол.

Приметы на 3 мая