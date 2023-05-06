Приметы на 7 мая: что нельзя делать на Евсевия

7 мая православная церковь вспоминает известного религиозного деятеля Евсевия. Он жил в первом веке нашей эры и положил свою жизнь на служение вере в Иисуса Христа.
Что нельзя делать 7 мая
В эту дату с особым трепетом нужно относиться к домашним животным. Если человек позволит себе обидеть пушистого любимца, весь оставшийся год пройдет в семейных дрязгах и болезнях.
Также нельзя отказывать на просьбы о помощи. В противном случае могут начаться серьезные проблемы в финансовой сфере. С коллегами нужно вести себя максимально вежливо и отзывчиво.
В эту дату лучше обойтись без шумных вечеринок. День следует провести в тесном семейном кругу. Знакомства с новыми людьми могут привести к большому разочарованию в будущем.
Приметы на 7 мая
Если за окно все еще холодная погода, значит летом можно рассчитывать на отличный урожай.
Раскаты грома и яркие молнии – хорошая примета, вскоре наступит теплая погода.
Повстречать на улице просящего милостыню – дурной знак. Если не пожертвовать такому человеку немного денег, скоро начнутся проблемы в семье.