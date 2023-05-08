Приметы на 9 мая: что нельзя делать на Глафиру-горошницу

Приметы на 9 мая: что нельзя делать на Глафиру-горошницу
Фото: www.unsplash.com
Отличным вариантом будет отправиться на дачу

9 мая на Руси отмечали праздник Глафиры-горошницы. Этот день был традиционно посвящен сельскохозяйственным работам. Наши предки начинали сажать горох и картофель. Сегодня в эту дату можно отправиться на огород и привести дачный садик в порядок.

Что нельзя делать 9 мая


В эту дату строго запрещается, чтобы на кухне хозяйничал мужчина. Считается, что при нарушении данной традиции обед не пойдет в пользу, а наоборот может привести к расстройству организма.

А еще на Глафиру-горошницу следует воздержаться от приготовления картофельных блюд. Этот продукт лучше вовсе исключить из дневного рациона. А вот сварить гороховый суп – отличная идея.

Также 9 мая нельзя предлагать возлюбленной руку и сердце. Считается, что такой брак будет несчастливым и закончится скандальным разводом.

Приметы на 9 мая


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