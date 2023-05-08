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9 мая на Руси отмечали праздник Глафиры-горошницы. Этот день был традиционно посвящен сельскохозяйственным работам. Наши предки начинали сажать горох и картофель. Сегодня в эту дату можно отправиться на огород и привести дачный садик в порядок.
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