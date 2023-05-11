Приметы на 12 мая: что нельзя делать в день Девяти целителей
Было принято судить о будущем урожае огурцов
В народе 12 мая принято вспоминать девять святых мучеников Кизических, в честь них праздник и получил свое название. Люди считали, что они являются спасителями от оспы, а также толкователями снов.
Что можно делать 12 мая
- Обязательно молились целителям, чтобы защитить себя от болезней в весенний период.
- В полдень нужно было выйти на дорогу и встать лицом к ветру, чтобы укрепить здоровье.
- Верили, что травы становятся в этот день особенно полезными, поэтому их было принято собирать.
- Люди старались выйти из дома и погреться на солнце.
Что нельзя делать 12 мая
- Запрещалось изготавливать обереги. В противном случае такие предметы будут притягивать болезни и неприятности.
- Сидеть весь день дома считалось недопустимым.
- Зависть в этот день тоже была под запретом. Это могло обернуться плохими последствиями в будущем.
- Рассказывать людям о своих планах тоже нельзя. Иначе они не сбудутся.
- Под запретом было купание в речках и озерах – категорически не допускалось мочить голову.
- Люди верили, что убирать пыль дома в этот день тоже не стоит.
Приметы на 12 мая
- Если ночь оказалась теплой, то жди хорошего урожая.
- Восход был ясным – летом будет много осадков.
- Оводы начали активно летать, значит, огурцы в этом году уродятся.