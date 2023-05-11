Приметы на 12 мая: что нельзя делать в день Девяти целителей

Приметы на 12 мая: что нельзя делать в день Девяти целителей
Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/www.globallookpress.com
Было принято судить о будущем урожае огурцов

В народе 12 мая принято вспоминать девять святых мучеников Кизических, в честь них праздник и получил свое название. Люди считали, что они являются спасителями от оспы, а также толкователями снов.

Что можно делать 12 мая

  • Обязательно молились целителям, чтобы защитить себя от болезней в весенний период.
  • В полдень нужно было выйти на дорогу и встать лицом к ветру, чтобы укрепить здоровье. 
  • Верили, что травы становятся в этот день особенно полезными, поэтому их было принято собирать.
  • Люди старались выйти из дома и погреться на солнце.

Что нельзя делать 12 мая

  • Запрещалось изготавливать обереги. В противном случае такие предметы будут притягивать болезни и неприятности. 
  • Сидеть весь день дома считалось недопустимым.
  • Зависть в этот день тоже была под запретом. Это могло обернуться плохими последствиями в будущем. 
  • Рассказывать людям о своих планах тоже нельзя. Иначе они не сбудутся.
  • Под запретом было купание в речках и озерах – категорически не допускалось мочить голову.
  • Люди верили, что убирать пыль дома в этот день тоже не стоит.

Приметы на 12 мая

  • Если ночь оказалась теплой, то жди хорошего урожая.
  • Восход был ясным – летом будет много осадков.
  • Оводы начали активно летать, значит, огурцы в этом году уродятся. 
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