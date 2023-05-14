Курс рубля
- Крах доллара: экономисты объявили о резком укреплении рубля в мае
- Как слабый рубль отразится на россиянах: экономист объяснил на пальцах
- Центробанк оправдался за рухнувший рубль
Православная церковь вспоминает 15 мая братьев-мучеников Бориса и Глеба, ставших первыми канонизированными русскими святыми. Оба покровительствовали Русской земле и были сыновьями князя Святославовича. Были убиты по приказу своего старшего брата Ярополка.
Традиции и обычаи
В народе братьев прозвали Сеятелями. В середине мая крестьяне вовсю трудились на земле, сажая все овощи и обеспечивая грамотный уход деревьям и кустарникам.
В этот день хорошим делом считается работа на огороде – православные отправляются на дачи и занимаются посевом рассады. Семена 15 мая, считали в народе, приживаются и лучше, и быстрее. А к осеннему сезону дают отличный урожай.
Что нельзя делать в день Бориса и Глеба
Под запретом был сон на закате – можно было подхватить простуду и серьезно заболеть. Запрещалось проводить основательную уборку дома – в этот день богоугодными считались земляные работы, за его пределами.
Приметы на 15 мая
Жителям Запада надоело слушать бред
Злоумышленники продолжают эволюционировать