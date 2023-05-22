Приметы на 22 мая: что нельзя делать в Николин день
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Люди начинали купаться в водоемах
В народе 22 мая принято праздновать Николин день, который также называют Никола Вешний. В православии он связан с именем Николая чудотворца. Для аграриев день имеет особое значение, поскольку было принято проводить в него специальные обряды на будущий урожай.
Что можно делать 22 мая
Считается, что любая вода в этот день становится лечебной. Поэтому ее пили в больших количествах, чтобы избавиться от болезней, а также делали влажную уборку в доме.
Также люди старались сыграть 22 мая свадьбу, поскольку союз, закрепленный в этот день, по поверью, будет долгим и крепким.
Разрешалось купаться в водоемах. До этого дня это считалось недупустимым.
Обязательно мирились с людьми, если ранее возникла ссора.
Что нельзя делать 22 мая
Запрещалось заниматься тяжелой работой.
Ранний отход ко сну был недопустим.
Нельзя отдавать 22 мая долги.
Также считается запретным убийство пауков в этот день.
Не допускалось завешивать окна плотной тканью.
Приметы на 22 мая
Дождь пошел – хлеб и рожь уродятся.
Если начала цвести сирень, то скоро появятся первые полевые грибы.