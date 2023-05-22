Приметы на 22 мая: что нельзя делать в Николин день

Приметы на 22 мая: что нельзя делать в Николин день
Фото: unsplash.com
Люди начинали купаться в водоемах

В народе 22 мая принято праздновать Николин день, который также называют Никола Вешний. В православии он связан с именем Николая чудотворца. Для аграриев день имеет особое значение, поскольку было принято проводить в него специальные обряды на будущий урожай.

Что можно делать 22 мая

  • Считается, что любая вода в этот день становится лечебной. Поэтому ее пили в больших количествах, чтобы избавиться от болезней, а также делали влажную уборку в доме.
  • Также люди старались сыграть 22 мая свадьбу, поскольку союз, закрепленный в этот день, по поверью, будет долгим и крепким.
  • Разрешалось купаться в водоемах. До этого дня это считалось недупустимым.
  • Обязательно мирились с людьми, если ранее возникла ссора.

Что нельзя делать 22 мая

  • Запрещалось заниматься тяжелой работой. 
  • Ранний отход ко сну был недопустим.
  • Нельзя отдавать 22 мая долги.
  • Также считается запретным убийство пауков в этот день.
  • Не допускалось завешивать окна плотной тканью.

Приметы на 22 мая

  • Дождь пошел – хлеб и рожь уродятся. 
  • Если начала цвести сирень, то скоро появятся первые полевые грибы.
  • Ночью раздался гром – днем дождя не будет.
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