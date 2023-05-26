Приметы на 27 мая: что можно делать в день Сидора Бокогрея

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Православные вспоминают 27 мая 2023 года святого Исидора, который при жизни считался чудотворцем. В народе день прозвали в его честь Сидоровым. Еще его также называют Сидор Огуречник или Бокогрей.
Считается, что в этот день нужно сажать огурцы, лук, картофель, свеклу и прочие корнеплоды. Верили, что тогда они хорошо вырастут.
Девушки искали в небе ласточек – если получилось найти птицу, то они шли умываться молоком, чтобы подольше оставаться молодыми и красивыми.
Погибших и пострадавших нет