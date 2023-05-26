Приметы на 27 мая: что можно делать в день Сидора Бокогрея

Приметы на 27 мая: что можно делать в день Сидора Бокогрея
Фото: unsplash.com
Считается, что нужно обязательно посадить огурцы в огороде

Православные вспоминают 27 мая 2023 года святого Исидора, который при жизни считался чудотворцем. В народе день прозвали в его честь Сидоровым. Еще его также называют Сидор Огуречник или Бокогрей.

Что можно делать 27 мая

Считается, что в этот день нужно сажать огурцы, лук, картофель, свеклу и прочие корнеплоды. Верили, что тогда они хорошо вырастут.

Девушки искали в небе ласточек – если получилось найти птицу, то они шли умываться молоком, чтобы подольше оставаться молодыми и красивыми.

Что нельзя делать 27 мая

  • Запрещается высаживать огурцы вдвоем. Иначе они не вырстут.
  • Не допускалось идти назад домой, если уже начал дорогу. В противном случае весь день окажется испорченным.
  • Запрещалось в течение дня не менять одежду. 
  • Если споткнулся у входа в здание – дальше идти нельзя.
  • Запрещается нескольким людям спать на одной подушке. В противном случае потом весь день будет путаница в голове. 

Приметы на 27 мая

  • Солнечный день – значит, будет большой урожай огурцов.
  • Холодный день – лето окажется солнечным.
  • Ласточки начали рано летать – год окажется счастливым.
новости партнеров

Взрывы и разрушения: ВСУ атаковали несколько городов России

Погибших и пострадавших нет

По Украине нанесли комбинированный удар

Стали известны последствия обстрела

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей