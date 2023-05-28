Приметы на 28 мая: что нельзя делать в день Пахома Теплого

По погоде судили о предстоящем лете

В православии принято вспоминать 28 мая 2023 года преподобного Пахомия Великого. В его честь день и получил название Пахом Теплый, Пахомов день или Пахом-бокогрей. Считается, что если погода в праздник оказалась теплой, то и лето будет таким же.

Что можно делать 28 мая

Принято сеять пшеницу, овес, а также лен. Люди верили, что после этого посевы будут хорошо всходить.

Обязательно следовало посадить огурцы в огороде.

Все полевые и огородные дела стремились закончить до обеда, чтобы урожай не пропал.

Также была необходима уборка в доме.

Что нельзя делать 28 мая

Запрещаются любые посевные работы во второй половине дня.

Нельзя использовать в этот день чужое полотенце.

Недопустимо брать чужие деньги в руки.

Одинокие девушки не должны рассказывать о своих любовных секретах, иначе никогда не выйдут замуж.

Приметы на 29 мая