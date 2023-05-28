Приметы на 28 мая: что нельзя делать в день Пахома Теплого

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В православии принято вспоминать 28 мая 2023 года преподобного Пахомия Великого. В его честь день и получил название Пахом Теплый, Пахомов день или Пахом-бокогрей. Считается, что если погода в праздник оказалась теплой, то и лето будет таким же.
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