Приметы на 2 июня: что нельзя делать в день Фалалея Огуречника
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Много поверий было связано с детьми
В православии 2 июня вспоминают мученика Фалалея, в честь которого день и получил свое название в народе. Считается, что в эту пору можно предсказать, каким окажется урожай огурцов, поэтому 2 июня часто называют Фалалеем Огуречником или Грядочником.
Что можно делать 2 июня
День считается благоприятным для высаживания огурцов. Было принято это делать так, чтобы никто из посторонних не увидел.
Также 2 июня отлично подходит для спортивных занятий.
Вечер следует проводить в семейном кругу.
Что нельзя делать 2 июня
Категорически не допускалось в этот день оставлять детей под присмотром посторонних. Люди верили, что в этот перииод младшее поколение очень уязвимо, поэтому на него могут навести порчу или сглазить.
Женщинам, которые находятся в ожидании ребенка, запрещалось вязать узлы, шить и в целом рукодельничать. В противном случае ребенок у втробе мог запутаться в пуповине.
Запрещается в этот день стричь детей.
Нельзя дальше идти по дороге, если по ней прошлась кошка рыжего цвета.
Приметы на 2 июня
Если елки покрылись шишками – огурцы уродятся.
Ужалила пчела – жди дождей.
Если вечером много росы, то жди хорошей погоды на следующий день.