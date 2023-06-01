Приметы на 2 июня: что нельзя делать в день Фалалея Огуречника

Много поверий было связано с детьми

В православии 2 июня вспоминают мученика Фалалея, в честь которого день и получил свое название в народе. Считается, что в эту пору можно предсказать, каким окажется урожай огурцов, поэтому 2 июня часто называют Фалалеем Огуречником или Грядочником.

Что можно делать 2 июня

День считается благоприятным для высаживания огурцов. Было принято это делать так, чтобы никто из посторонних не увидел.

Также 2 июня отлично подходит для спортивных занятий.

Вечер следует проводить в семейном кругу.

Что нельзя делать 2 июня

Категорически не допускалось в этот день оставлять детей под присмотром посторонних. Люди верили, что в этот перииод младшее поколение очень уязвимо, поэтому на него могут навести порчу или сглазить.

Женщинам, которые находятся в ожидании ребенка, запрещалось вязать узлы, шить и в целом рукодельничать. В противном случае ребенок у втробе мог запутаться в пуповине.

Запрещается в этот день стричь детей.

Нельзя дальше идти по дороге, если по ней прошлась кошка рыжего цвета.

Приметы на 2 июня