Приметы на 2 июня: что нельзя делать в день Фалалея Огуречника

Приметы на 2 июня: что нельзя делать в день Фалалея Огуречника
Фото: unsplash.com
Много поверий было связано с детьми

В православии 2 июня вспоминают мученика Фалалея, в честь которого день и получил свое название в народе. Считается, что в эту пору можно предсказать, каким окажется урожай огурцов, поэтому 2 июня часто называют Фалалеем Огуречником или Грядочником.

Что можно делать 2 июня

  • День считается благоприятным для высаживания огурцов. Было принято это делать так, чтобы никто из посторонних не увидел.
  • Также 2 июня отлично подходит для спортивных занятий.
  • Вечер следует проводить в семейном кругу.

Что нельзя делать 2 июня

  • Категорически не допускалось в этот день оставлять детей под присмотром посторонних. Люди верили, что в этот перииод младшее поколение очень уязвимо, поэтому на него могут навести порчу или сглазить.
  • Женщинам, которые находятся в ожидании ребенка, запрещалось вязать узлы, шить и в целом рукодельничать. В противном случае ребенок у втробе мог запутаться в пуповине.
  • Запрещается в этот день стричь детей.
  • Нельзя дальше идти по дороге, если по ней прошлась кошка рыжего цвета.

Приметы на 2 июня

  • Если елки покрылись шишками – огурцы уродятся. 
  • Ужалила пчела – жди дождей.
  • Если вечером много росы, то жди хорошей погоды на следующий день.
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