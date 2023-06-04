Приметы на 5 мая: что нельзя делать в день Луки

Курс рубля
- Крах доллара: экономисты объявили о резком укреплении рубля в мае
- Как слабый рубль отразится на россиянах: экономист объяснил на пальцах
- Центробанк оправдался за рухнувший рубль
Православная церковь вспоминает 5 мая день Луки – апостола и первого иконописца, которому молятся о наступлении правосудия и справедливости.
Традиции и обычаи
Православные назвали день Луковым – потому и принимались сажать в огороде лук. Принято было съедать по одному, чтобы обеспечить себе крепкое здоровье на все лето. Дома раскладывали луковицы для отпугивания нечисти. А еще считалось, что в этот день всякий сон будет вещим. Дети могли съесть больше сладких лакомств, чем обычно, дабы перебить горечь этого овоща.
Что нельзя делать в Луков день
Известно, что святой терпеть не мог беспорядок – потому в домах затевали то, что сегодня мы считаем генеральной уборкой. Обходились семьи 5 мая без излишеств: на стол никто не накрывал, чтобы не привлечь нечистую силу.
Крестьяне старались не сидеть на пороге, чтобы не заморочить голову под влиянием злых духов. А еще нельзя было пускать слезы и пускаться в грустные мысли. Глаза на мокром месте сегодня могли быть только из-за лука.
Приметы на 5 мая
Президент объявил о готовности к контрнаступлению