Приметы на 7 июня: что нельзя делать на Ивана-Медвяные Росы

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7 июня – большой праздник для православной церкви. В этот день верующие отмечают возвращение величайшей христианской святыни народу. Речь идет о голове Крестителя Иисуса Христа, который был жестоко убит. На Руси в этот день традиционно устраивали шумные праздники и гуляния.
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