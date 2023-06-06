Приметы на 7 июня: что нельзя делать на Ивана-Медвяные Росы

В эту дату вспоминают Иоанна Крестителя

7 июня – большой праздник для православной церкви. В этот день верующие отмечают возвращение величайшей христианской святыни народу. Речь идет о голове Крестителя Иисуса Христа, который был жестоко убит. На Руси в этот день традиционно устраивали шумные праздники и гуляния.





Что нельзя делать 7 июня

Приметы на 7 июня

В эту дату не стоит заниматься физическим трудом. Генеральную уборку лучше отложить на более благоприятное время. Наши предки считали, что вместе с мусором из квартиры можно выбросить удачу.А еще в этот день нельзя плевать на землю. Считается, что такое неучтивое отношение к дарительнице урожаев обернется серьезным заболеванием для осквернителя и его семьям.Также нельзя требовать на работе улучшения условий. День крайне не благоприятен для подобного рода разговоров. В итоге человек, наоборот, может лишиться достигнутых в трудовой сфере позиций.Если лягушки неожиданно замолкли, значит в ближайшее время погода резко ухудшится.Пышное цветение рябины обещает огородникам богатый урожай.Встретить на дороге бездомную кошку – хороший знак, вскоре человека порадуют приятные новости.