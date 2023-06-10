Приметы на 11 июня: что нельзя делать в день Федоньи Колосятицы
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Люди верили, что в это время начинает активно расти рожь
Православные вспоминают 11 июня мученицу Феодосию Тирскую, которую также называли Феодосией девой, которая пострадала за свою веру. В народе день прозвали в ее честь Федоньей Колосятицей, посольку верили, что в это время начинает колоситься рожь.
Что можно делать 11 июня
Считается, что в этот день нужно гадать о том, сколько будет стоить хлеб. Если рожь уже во всю цветет снизу, то цена окажется приятной для кармана. А если сверху, то будет очень дорогой.
Можно также сеять бобовые и гречиху.
Рыбалка в этот день считалась благоприятной.
Верили, что если провести этот день весело, то и в будущем у человека постоянно будет хорошее настроение.
Что нельзя делать 11 июня
Любые свадебные обряды были недопустимы. Это касалось предложения руки и средца, сватовства и других. В противном случае возлюбленные будут несчастны в своем браке.
Длительные поездки были под запретом. Верили, что в этот день велик риск плохого исхода.
Детям запрещали 11 июня качаться на качелях.
Также под запретом была грусть и плохое настроение. Считалось, что день нужно обязательно провести в радости.
Приметы на 11 июня
Если рожь начала колоситься, то в этом году уродятся грибы.
Пчелы начали в ульях прятаться – жди дождя.
Если пауков много, то плохой погоды в ближайшее время не будет.