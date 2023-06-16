Приметы на 17 июня: что нельзя делать на Митрофана Навозника

Православные вспоминают заслуги знаменитого святителя

17 июня православная церковь отдает дань памяти святителю Митрофану, который занимал престижное место патриарха Константинопольскаго. Всю свою жизнь этот выдающийся религиозный деятель посвятил служению Богу, за что был признан святым. В народе праздник получил приставку Навозник. На Руси очень уважали это удобрения, которое обещало отличный урожай.





Что нельзя делать 17 июня

Приметы на 17 июня

Главная задача – быть максимально сдержанным. Строго запрещается отвечать агрессией на агрессию. Даже если ваш собеседник ведет себя неподобающим образом, нужно отнестись к нему с уважением и пониманием.Если теплый летний денек вы проводите на огороде, лучше избежать использования любых удобрений, кроме навоза. Наши предки считали, что нарушение этой традиции может навредить урожаю.Также лучше воздержаться от приготовления пирогов. Считается, что в этот день в принципе не стоит проводить много времени за плитой. Лучше отправиться на природу или на дачный участок.Если подул сильный северный ветер, значит скоро погода резко ухудшится.Яркая радуга в небе обещает теплую и сухую погоду.Если на дорогу вылезло много жаб и лягушек, значит скоро начнутся сильные дожди.