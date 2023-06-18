Приметы на 19 июня: что нельзя делать в Ларионов день
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Девушкам не позволяли нюхать цветы
Православные 19 июня чтут память преподобного Иллариона, который вел затворническую жизнь, посвященную молитве. День принято называть в его честь – Илларионовым или Ларионовым, а также пропольником, поскольку люди старались прополоть огород в этот праздник.
Что можно делать 19 июня
Следовало очистить землю от сорняков, чтобы они не мешали расти культурным растениям.
Если женщина в этот день поливала огород, то так она могла привлечь к себе любовное счастье.
Считается, что праздник благоприятен для любого вида домашней работы.
Что нельзя делать 19 июня
Запрещается что-то делать в огороде, если он принадлежит другому человеку.
Одиноким девушкам было непозволительно нюхать цветы, чтобы не лишиться своей красоты.
Длительные поездки были под запретом.
Также не стоит в этот день менять место работы.
Запрещается говорить о личном, если в этот день дует ветер.
Приметы на 19 июня
Если день оказался ясным, то жди хорошего урожая зерна.
Если вдруг стало холодно, то скоро погода переменится.
Пшеница начала сверху цвести – год окажется неурожайным.