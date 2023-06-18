Приметы на 19 июня: что нельзя делать в Ларионов день

Приметы на 19 июня: что нельзя делать в Ларионов день
Фото: unsplash.com
Девушкам не позволяли нюхать цветы

Православные 19 июня чтут память преподобного Иллариона, который вел затворническую жизнь, посвященную молитве. День принято называть в его честь – Илларионовым или Ларионовым, а также пропольником, поскольку люди старались прополоть огород в этот праздник.

Что можно делать 19 июня

  • Следовало очистить землю от сорняков, чтобы они не мешали расти культурным растениям.
  • Если женщина в этот день поливала огород, то так она могла привлечь к себе любовное счастье.
  • Считается, что праздник благоприятен для любого вида домашней работы.

Что нельзя делать 19 июня

  • Запрещается что-то делать в огороде, если он принадлежит другому человеку.
  • Одиноким девушкам было непозволительно нюхать цветы, чтобы не лишиться своей красоты.
  • Длительные поездки были под запретом.
  • Также не стоит в этот день менять место работы.
  • Запрещается говорить о личном, если в этот день дует ветер.

Приметы на 19 июня

  • Если день оказался ясным, то жди хорошего урожая зерна.
  • Если вдруг стало холодно, то скоро погода переменится.
  • Пшеница начала сверху цвести – год окажется неурожайным.
новости партнеров

"Голос мудрости": во Франции восхитились строгими словами Путина

Заявление президента активно обсуждают

Руководители федерального ТВ получили важное распоряжение от Кремля

В эфире появится больше позитивного контента

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей