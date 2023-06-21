Приметы на 22 июня: что нельзя делать в Кириллин день

Разрешается заняться сбором лечебных трав

Православные 22 июня 2023 года почитают память святителя Кирилла Александрийского и преподобного Кирилла Белозерского. В их честь день назвали Кирилловым. Считается, что с этого дня настает лето в астрономическом значении.

Что можно делать 22 июня

Люди сажали в этот день позднюю рассаду.

Также можно заняться покосом сена.

Обязательно собирали землянику, чтобы сделать из нее лечебные заготовки.

Считалось, что встречать этот день следует на рассвете и загадать в этот момент желание.

Многие старались носить одежду оранжевого или желтого цвета, чтобы привлечь благословение Солнца.

Что нельзя делать 22 июня

Запрещается собирать лечебную траву, если человек травмировался во время этого процесса.

Нельзя надевать на сборы лечебных трав грязные вещи.

Также недопустимо в этот день выяснять отношения.

Считается, что не стоит 22 июня убивать комаров после обеда.

Приметы на 22 июня