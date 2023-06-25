Астролог дала прогноз о происходящем внутри России

Астролог дала прогноз о происходящем внутри России
Фото: unsplash.com
Спокойнее станет только к августу

Произошедший мятеж внутри страны можно объяснить положением звезд, утверждает астролог Элеонора Гинзбург. По ее словам, обстановка в будет напряженной, поскольку единение Марса и Черной Луны способствует проявлениям агрессии.

Астролог рассказала, что сейчас все внутренние проблемы будут выходить наружу, поскольку в силу вступил Уран в 10 Доме, который отвечает за государственные дела. 

"Пока обострившийся конфликт будет нагнетаться. Неясно, чем все закончится. Но перемены грядут серьезные", – пояснила она.

Гинзбург утверждает, что прояснения ситуации не будет до 20 августа. Какие-то существенные изменения она предсказывает весной 2024-го года, когда уйдет весь негатив и можно будет выдохнуть.

Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
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