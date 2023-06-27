Приметы на 27 июня: что нельзя делать в день Елисея Гречкосея

Праздник многим сулит удачу

В православии 27 июля принято вспоминать пророка Елисея, который при жизни славился чудотворными способностями. В народе день прозвали в его честь – Елисеевым. Считается, что в него следует сеять самую поздную гречиху, отсюда пошла и его кличка Гречкосей.

Что можно делать 27 июля

Обязательно утром до начала всех дел нужно помолиться святому. Люди верили, что все, о чем попросит в этот день человек, обязательно сбудется.

Нужно было купить новую вещь, чтобы привлечь удачу и достаток в дом. После носить ее нужно три дня, а потом спрятать и не стирать.

Следовало заниматься рабочими делами. Если пойти работать в этот день не выходит, то обязательно занимались бытом.

Также в этот день можно крестить детей.

Что нельзя делать 27 июля

Запрещается работать спустя рукава. Все нужно делать качественно и тщательно.

Не стоит долго лежать в кровати утром.

Под запретом распитие алкоголя и лекарств, у которых спиртовая основа.

Переедание тоже считается в этот день недопустимым.

Приметы на 27 июля