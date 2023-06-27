Разрыв с любимым и проблемы на работе: назван самый несчастливый знак зодиака в июле

Жаркий месяц для некоторых станет периодом испытаний

Второй летний месяц не за горами. Для многих июль – самая долгожданная пора, в большинстве регионов нашей страны этот месяц наиболее жаркий. Однако, как сообщают астрологи, далеко не всем приятный летний период принесет счастье. Представителям одного зодиакального дома придется нелегко.



В этот раз фортуна может отвернуться от Рыб. Вселенная предостерегает представителей этого зодиакального круга от серьезных решений и поспешных выводов. Июль – не время для осуществления глобальных перемен в жизни. Фортуна окажется не на стороне Рыб, так что месяц лучше переждать в максимально спокойном режиме.



Эксперты по космическим телам сообщают, что Рыбы могут столкнуться с серьезными проблемами в личной жизни. Накопившиеся нерешенные вопросы способны вызвать эффект разорвавшейся бомбы. В июле может разразиться конфликтная ситуация, которая приведет к разрыву с любимым человеком. Нужно помнить, что эмоции проходят, а сказанные слова забыть невозможно. Старайтесь быть максимально сдержанными.



Также представителям этого зодиакального круга сулят проблемы в трудовой сфере. Даже небольшая оплошность может привести к серьезному негодованию руководства. Старайтесь быть максимально лояльными, лезть на рожон не стоит. Июль – неблагоприятное время для смены работы или попыток выпросить прибавку и продвижение по карьерной лестнице.

