Приметы на 5 июля: что нельзя делать в Евсеев день

Не допускалось посещать в этот день баню

В православии 5 июля вспоминают епископа Евсевия Самосатского, в честь которого день в народе получил название Евсеев. Считается, что любые сельскохозяйственные дела будут удачными в этот день.

Что можно делать 5 июля

Обязательно нужно было сделать уборку в доме. Верили, что так можно защитить пространство от злых духов.

Также люди старались обязательно прогуляться в этот день на свежем воздухе, поскольку верили, что это принесет удачу в будущем.

Считалось, что изготовленный в праздник банный веник принесет здоровье тому, кто станет им пользоваться. Допольнительно влюбленные старались по время парилки бить друг друга березовыми вениками, чтобы никогда не расстаться.

Что нельзя делать 5 июля

Запрещалось заниматься важными делами до обеда. Полагали, что к хорошему это не приведет.

Риск был в этот день не допустим. Особенно это касается тех, кто управляет каким-то средством передвижения: машиной, кораблем или даже велосипедом.

Нельзя оставлять колодцы грязными, поэтому их традиционно намывали 5 июля.

Людям не разрешалось париться в этот день в бане.

Приметы на 5 июля