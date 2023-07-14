Приметы на 15 июля: что нельзя делать в день Петровой матки

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День лучше всего провести за работой

Православные 15 июля 2023 года почитают святителя Фотия. Народ при этом праздновал день Петровой матки, названный в честь близости ко дню Петра и Павла, и богини Берегини, которая считалась защитницей крестьян. Что можно делать 15 июля Люди старались кланяться березе, обращаясь к ней с просьбой о семейном благополучии и удаче.

Женщины выходили на поля с льняными полотенцами, взмахивали их над хлебами и читали специальный заговор на урожай.

Любой усердный труд в этот день вознаградится в дальнейшем, поэтому люди старались сделать как можно больше.

Благоприятными считаются все процедуры, направленные на омоложение. Что нельзя делать 15 июля Полевые работы были под запретом.

Женщинам, которые потеряли ребенка, не давали есть ягод, поскольку считали, что в таком случае их чадо на том свете будет голодать.

Нельзя обрывать ветки с берез. Верили, что в противном случае человек может утонуть.

Ссоры между возлюбленными в этот день недопустимы. Приметы на 15 июля Сазан показывается из воды – жди хорошей погоды.

Ветер дует с запада – скоро пойдет дождь.

Если на деревьях начали появляться первые желтые листья, то зима и осень в этом году окажутся ранними.