Приметы на 24 июля: что нельзя делать в день Ольги Страдницы

Приметы на 24 июля: что нельзя делать в день Ольги Страдницы
Svetlana Vozmilova/www.globallookpress.com
На Руси гадали, какой будет осень

Православная церковь вспоминает 24 июля святую равноапостольскую княгиню Ольгу, в народном календаре Ольгу Страдницу. Предки верили, что в этот день никому нельзя сидеть без дела и выяснять отношения с близкими – все трудились на полях, и женщины, и мужчины, обходясь без излишеств и празднеств.

Традиции и обычаи

Православные верующие отправлялись с утра пораньше в храмы -  помолиться и выразить почтение княгине, у которой просили о помощи. К ней же верующие и обращались в тяжелых и непростых ситуациях в жизни, которые были связаны с семьей, детьми и финансами. 

Ольгу же считали традиционно покровительницей вдов и новорожденных – она оказывала им большую защиту, чем остальным.

Что нельзя делать 24 июля

Как отмечалось ранее, в день Страдницы запрещалось предаваться безделью – каждый должен был найти себе полезное занятие. Даже зажиточные крестьяне вели образ жизни аскета – обходились без жирной и изысканной пищи. Предпочтение отдавалось простой и полезной еде.

Под запретом были ругань и ссоры. Резкие слова оскверняют душу – а потому бросают тень на их будущее и дальнейшую судьбу.

Приметы на 24 июля

  • Рано листва опадает – к ранней осени;
  • Пиявки на воде – к ветру и буре;
  • Трескучий гром – к тихому дождю.
новости партнеров

Раскрыт хитрый трюк Путина с отказом от зерновой сделки

Россия только выиграет от решения властей

Стреляет по силовикам: дом Януковича в Подмосковье захватил неизвестный

На месте слышны выстрелы и взрывы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей