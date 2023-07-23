Приметы на 24 июля: что нельзя делать в день Ольги Страдницы

На Руси гадали, какой будет осень

Православная церковь вспоминает 24 июля святую равноапостольскую княгиню Ольгу, в народном календаре Ольгу Страдницу. Предки верили, что в этот день никому нельзя сидеть без дела и выяснять отношения с близкими – все трудились на полях, и женщины, и мужчины, обходясь без излишеств и празднеств.

Традиции и обычаи

Православные верующие отправлялись с утра пораньше в храмы - помолиться и выразить почтение княгине, у которой просили о помощи. К ней же верующие и обращались в тяжелых и непростых ситуациях в жизни, которые были связаны с семьей, детьми и финансами.

Ольгу же считали традиционно покровительницей вдов и новорожденных – она оказывала им большую защиту, чем остальным.

Что нельзя делать 24 июля

Как отмечалось ранее, в день Страдницы запрещалось предаваться безделью – каждый должен был найти себе полезное занятие. Даже зажиточные крестьяне вели образ жизни аскета – обходились без жирной и изысканной пищи. Предпочтение отдавалось простой и полезной еде.

Под запретом были ругань и ссоры. Резкие слова оскверняют душу – а потому бросают тень на их будущее и дальнейшую судьбу.

Приметы на 24 июля