Приметы на 28 июля: что нельзя делать в день Кирика и Улиты

В эту дату особое внимание нужно уделить семье

28 июля – важный праздник для православной церкви. В этот день верующие вспоминают жизнь двух выдающихся религиозных деятелей – Улиты и ее сына Кирика. Святым пришлось пострадать за приверженность вере в Христа.





Что нельзя делать 28 июля

Приметы на 28 июля

В эту дату под строгим запретом разборки внутри семейства. День напротив нужно посвятить родным и близким, отличный вариант – отправиться всем вместе на прогулку или посетить интересные мероприятия. Даже мелкая ссора может привести к затяжному конфликту и испортит спорщикам много крови.А еще в эту дату нельзя нагружать представительниц прекрасного пола работой. Святая Улита считается заступницей женщин, поэтому в этот день они должны быть окружены заботой и вниманием. Все хлопоты по дому мужчинам следует взять на себя.Также дата считается неблагоприятной для запуска новых проектов. Скорее всего, такое начинание не принесет плодов, на которые вы рассчитывали. День нужно провести в спокойной обстановке без стресса.Если с раннего утра идут проливные дожди, значит скоро начнутся солнечные дни.Если на деревьях уже видны желтые листики, значит осень придет раньше обычного.Раскрыты грома говорят о том, что на протяжении ближайшей недели погода будет пасмурной.