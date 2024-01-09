У каких знаков зодиака изменится семейное положение в 2024 году

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Наступление нового года всегда приносит с собой волнительное ожидание перемен. Многие надеются, что очередной двенадцатимесячный период порадует приятными изменениями в жизни. Звезды рассказывают, представителям каких зодиакальных домов можно рассчитывать на перемены в семейном статусе.
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