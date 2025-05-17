Кто станет главным фаворитом лета 2025 года: назван знак-избранник

Кто станет главным фаворитом лета 2025 года: назван знак-избранник
Фото: www.unsplash.com
Некоторых ждут глобальные перемены в жизни

Астрологи назвали знак, которому это лето принесет особенно много поводов для радости – им станет Лев.

С первой недели июня Львы почувствуют, что все вокруг складывается в их пользу: встречи, события, даже случайности будто будут происходить по заранее прописанному сценарию.

В работе откроются новые перспективы – кто-то получит предложение, от которого сложно отказаться, а кто-то сам решится заявить о своем желании продвинуться по карьерной лестнице.

В личной жизни возможны яркие события: новое знакомство, признание, предложение или долгожданное воссоединение. Львы будут притягивать к себе внимание, они окажутся на пике. Это время стоит прожить по максимуму. Лето-2025 точно запомнится Львам как одно из самых удачных.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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