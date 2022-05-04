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Российские специалисты создали первый отечественный 3D-принтер, который будет работать на борту МКС уже в июне 2022 года. Разработку предлагают использовать на станции для изготовления деталей, необходимых в оборудовании.
Как отмечает источник, принтер послойно печатает детали из полимера. Разработка изготовлена в Томском политехническом университете.
Рабочая камера принтера оснащена системами очистки воздуха, передает телеканал МИР24.
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