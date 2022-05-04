В Сибири создали первый отечественный 3D-принтер для работы в космосе

Устройство запустят уже в июне этого года

Российские специалисты создали первый отечественный 3D-принтер, который будет работать на борту МКС уже в июне 2022 года. Разработку предлагают использовать на станции для изготовления деталей, необходимых в оборудовании.

Как отмечает источник, принтер послойно печатает детали из полимера. Разработка изготовлена в Томском политехническом университете.

Рабочая камера принтера оснащена системами очистки воздуха, передает телеканал МИР24.

Источник: МИР24 ✓ Надежный источник
новости партнеров

Китай нашел хитрый способ вступиться за Россию

О планах Пекина разузнали американские журналисты

Путин назвал простой способ вывезти из Украины зерно

Решение проблемы очевидно, указал глава РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей