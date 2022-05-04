Устройство запустят уже в июне этого года

Российские специалисты создали первый отечественный 3D-принтер, который будет работать на борту МКС уже в июне 2022 года. Разработку предлагают использовать на станции для изготовления деталей, необходимых в оборудовании.

Как отмечает источник, принтер послойно печатает детали из полимера. Разработка изготовлена в Томском политехническом университете.

Рабочая камера принтера оснащена системами очистки воздуха, передает телеканал МИР24.