"Сходят с ума": раскрыта загадка странного поведения осьминогов после спаривания

"Сходят с ума": раскрыта загадка странного поведения осьминогов после спаривания
Фото: pixabay.com
Животные редко доживают до появления потомства

Биологи из Чикагского университета смогли объяснить необычный феномен в поведение осьминогов после спаривания – как правило, самки окончательно убивают себя к моменту, когда откладывают яйца. Как пишет "Газета.ру" со ссылкой на опубликованную статью в Current Biology, к этому приводят биохимические процессы, которые запускаются после оплодотворения.

Как только самка осьминога отложила яйца, она начинает процесс поедания самой себя. Животное срывает кожу, откусывает свои щупальца и прекращает употреблять любую пищу. Когда потомство появляется в живых ее уже нет. 

Ученым удалось установить, что это вызывает выработка половых гармонов оптической железой – аналога гипофиза у человека. Процесс активизируется после спаривания, накапливая в больших количествах гормоны в организме. Их избыток способствует появлению саморазрушительного поведения – подобное происходит в аналогичных ситуациях и с человеком. 

"Поразительно, что осьминоги проходят через такие изменения, когда они, кажется, сходят с ума прямо перед смертью", – отметили исследователи.

Биологи планируют продолжить работу по изучению поведения осьминогов, а также выяснить, насколько механизмы их реализации схожи с другими животными.

Источник: Газета.ру
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