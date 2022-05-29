В космосе происходит что-то странное

Ученые из НАСА получили новые данные с телескопа "Хаббл" – согласно им, были выявлены несоответствия в существующих рассчетах о скорости расширения Вселенной. Специалисты пришли к выводу, что в галактике происходит что-то странное, пишет Daily Express.

Первые попытки оценить скорость расширения Вселенной начали предпринимать еще в 1920-х годах. Запуск "Хаббла" позволил серьезно продвинуться в этой области. Так, чуть более 30 лет назад ученые выяснили, что процесс происходит с помощью загадочной темной энергии, которая постепенно ускоряет расширение.

В НАСА удалось выяснить, что существующие расчеты о скорости происходящего не совсем верны. "Хаббл" захватывает различные космические объекты как маркеры расстояния – согласно им, Вселенная расширяется значительно быстрей, чем было установлено ранее. Ученые полагают, что происходит нечто странное, объяснить это они не могут.

Согласно новым вычислениям, Вселенная увеличится вдвое в течение ближайших 10 миллиардов лет. Специалисты надеются, что решить эту загадку получится в дальнейшем, когда в космос выпустят более совершенный и модернизированный телескоп.