Земле угрожает опасный астероид: ученые не могут его сбить

Планета может серьезно пострадать из-за падения небесного тела

Древний астероид Итокава, который несет потенциальную угрозу Земле, оказался более твердым, чем ранее предполагали ученые. К таким выводам они пришли после анализа пыли, собранной с его поверхности.

Этому астероиду примерно 4,2 млн лет – довольно длительный срок жизни после множественных столкновений с другими объектами в космическом пространстве. Выяснилось, что это стало возможным благодаря ударопоглощающим свойствам его поверхности.

"Итокава похожа на гигантскую космическую подушку, и ее очень трудно уничтожить, как и дугие подобные объекты", – заявили исследователи.

Эти данные говорят о том, что для защиты от таких объектов потребуется разработать новые методы. В перспективе смещение похожих астероидов с курса может занять несколько лет, для этого, вероятно, придется задействовать ядерный взрыв, сообщает МИР 24.

Пока у специалистов нет возможностей для того, чтобы снизить уровень угрозы планете со стороны Итокавы. В случае его падения Земле будет нанесен катастрофический урон, поскольку размер небесного тела составляет 500 метров.