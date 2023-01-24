Земле угрожает опасный астероид: ученые не могут его сбить

Земле угрожает опасный астероид: ученые не могут его сбить
Фото: unsplash.com
Планета может серьезно пострадать из-за падения небесного тела

Древний астероид Итокава, который несет потенциальную угрозу Земле, оказался более твердым, чем ранее предполагали ученые. К таким выводам они пришли после анализа пыли, собранной с его поверхности. 

Этому астероиду примерно 4,2 млн лет – довольно длительный срок жизни после множественных столкновений с другими объектами в космическом пространстве. Выяснилось, что это стало возможным благодаря ударопоглощающим свойствам его поверхности. 

"Итокава похожа на гигантскую космическую подушку, и ее очень трудно уничтожить, как и дугие подобные объекты", – заявили исследователи.

Эти данные говорят о том, что для защиты от таких объектов потребуется разработать новые методы. В перспективе смещение похожих астероидов с курса может занять несколько лет, для этого, вероятно, придется задействовать ядерный взрыв, сообщает МИР 24.

Пока у специалистов нет возможностей для того, чтобы снизить уровень угрозы планете со стороны Итокавы. В случае его падения Земле будет нанесен катастрофический урон, поскольку размер небесного тела составляет 500 метров. 

Источник: Хайтек ✓ Надежный источник
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