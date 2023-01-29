Раскрыта неожиданная польза вечерних тренировок для женщин

Раскрыта неожиданная польза вечерних тренировок для женщин
Фото: unsplash.com
Они сказываются на работоспособности

Американские ученые из Аризоны поставили эксперимент, целью которого было выявление лучшего времени в течение дня для физической активности. Они изучали влияние утренних и вечерних тренировок на мужчин и женщин.

Анализ показал, что для женщин утренние занятия имеют более благоприятный эффект, если они стараются избавиться от лишнего жира – в первой половине дня накопления уходят лучше. Также это помогает снизить артериальное давление.

Вечером тренировки сказываются на росте мышц и в целом способствуют повышению работоспособности у лиц женского пола. 

Спортивные сессии у мужчин утром благоприятно сказываются на кровеносном давлении и снижают уровень усталости. Но если спортсмен хочет поднять уровень мышечной массы в теле и повысить выносливость, то нет никакой разницы, в какое время заниматься. 

Источник: Frontiers in Medicine ✓ Надежный источник
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