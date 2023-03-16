Турецкое землетрясение разбудило вулканы по всему миру

Ученые ожидают роста вулканической активности

После мощнейшего турецкого землетрясения, которое унесло жизни более 40 тысяч человек, по всему миру увеличилось количество подземных толчков. Это произошло из-за того, что Аравийская плита погрузилась под более легкую Евразийскую, что и спровоцировало тектонический сдвиг более чем на 3 метра. Высвобожденная энергия привела к колоссальным разрушениям, пишет gazetametro.ru.



Ранее сейсмологи прогнозировали, что от такого крупного столкновения плит на планете в скором времени ожидается серия новых подземных толчков. И они оказались правы.

Только за 14 марта одновременно произошли землетрясения на северо-западе Аргентины магнитудой 5,9, в Папуа – Новой Гвинее (6,3), около побережья Чили (5,5), недалеко от греческой Калиматы (5,4). Также в этот же день в турецкой провинции Кахраманмараш ощущались подземные толчки мощностью 4,9.

Теперь же тревогу бьют не только сейсмологи, но и вулканологи, так как пришедшие в движение плиты спровоцировали передвижение горных пород, что может нести в себе новые угрозы – повышение вулканической активности и даже цунами.

"Все очаги землетрясений, которые происходят одновременно в разных частях света, расположились на границе огромной овальной тихоокеанской плиты, вдоль так называемого огненного кольца земли – сейсмически активной зоны, в которой находится большинство действующих вулканов и происходит множество землетрясений. Всего в ней насчитывается 328 действующих наземных вулканов из 540 известных на Земле. Любой массивный сдвиг тектонических плит, подобный турецкому, будет провоцировать в этих местах вулканическую активность",

– говорит геолог, вулканолог Иван Махоткин.

По его мнению, мы можем вскоре наблюдать извержения в Новой Гвинее, Индонезии, на аргентинской и чилийской Огненной земле, на острове Тонго и на Антильских островах в Карибском море. Резкая активизация вулканов на Камчатке также напрямую связана с произошедшим мощным тектоническим сдвигом. Из-за него образовались новые каналы, прорехи, через которые раскаленная магма пошла наверх.

Ученый не исключает возможности извержения и супервулкана (его извержение может спровоцировать изменение климата на планете). Самый знаменитый в мире Йеллоустонский гигант вряд ли проснется, но возможно повторное пробуждение филиппинского Пинатубо – его извержение в 1991 году было признано одним из самых сильных в XX веке, а температура на планете опустилась на три градуса в течение трех лет.