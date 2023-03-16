Турецкое землетрясение разбудило вулканы по всему миру

Турецкое землетрясение разбудило вулканы по всему миру
Фото: Serguei Fomine/ Global Look Press
Ученые ожидают роста вулканической активности

После мощнейшего турецкого землетрясения, которое унесло жизни более 40 тысяч человек, по всему миру увеличилось количество подземных толчков. Это произошло из-за того, что Аравийская плита погрузилась под более легкую Евразийскую, что и спровоцировало тектонический сдвиг более чем на 3 метра. Высвобожденная энергия привела к колоссальным разрушениям, пишет gazetametro.ru.

Ранее сейсмологи прогнозировали, что от такого крупного столкновения плит на планете в скором времени ожидается серия новых подземных толчков. И они оказались правы. 

Только за 14 марта одновременно произошли землетрясения на северо-западе Аргентины магнитудой 5,9, в Папуа – Новой Гвинее (6,3), около побережья Чили (5,5), недалеко от греческой  Калиматы (5,4). Также в этот же день в турецкой провинции Кахраманмараш ощущались подземные толчки мощностью 4,9. 

Теперь же тревогу бьют не только сейсмологи, но и вулканологи, так как пришедшие в движение плиты спровоцировали передвижение горных пород, что может нести в себе новые угрозы – повышение вулканической активности и даже цунами.

"Все очаги землетрясений, которые происходят одновременно в разных частях света, расположились на  границе огромной овальной тихоокеанской плиты, вдоль так называемого огненного кольца земли – сейсмически активной зоны, в которой находится большинство действующих вулканов и происходит множество землетрясений. Всего в ней насчитывается 328 действующих наземных вулканов из 540 известных на Земле. Любой массивный сдвиг тектонических плит, подобный турецкому, будет провоцировать в этих местах вулканическую активность", 

– говорит геолог, вулканолог Иван Махоткин.

По его мнению, мы можем вскоре наблюдать извержения в Новой Гвинее, Индонезии, на аргентинской и чилийской Огненной земле, на острове Тонго и на Антильских островах в Карибском море. Резкая активизация вулканов на Камчатке также напрямую связана с произошедшим мощным тектоническим сдвигом. Из-за него образовались новые каналы, прорехи, через которые раскаленная магма пошла наверх.

Ученый не исключает возможности извержения и супервулкана (его извержение может спровоцировать изменение климата на планете). Самый знаменитый в мире Йеллоустонский гигант вряд ли проснется, но возможно повторное пробуждение филиппинского Пинатубо – его извержение в 1991 году было признано одним из самых сильных в XX веке, а температура на планете опустилась на три градуса в течение трех лет. 

Источник: gazetametro.ru ✓ Надежный источник
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