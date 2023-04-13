На Юпитере могут найти следы внеземной цивилизации

Однако первые результаты экспедиции появятся нескоро

Европейские ученые решили организовать огромное космическое путешествие и отправят корабль к Юпитеру. Отправленный с Земли аппарат обследует поверхность красного гиганта и его спутников, покрытых океанами.

Западные эксперты всерьез рассчитывают обнаружить там следы инопланетной жизни. Путешествие займет много времени – аппарат, по прогнозам ученых, приземлится только через 8,5 лет.

Как пишет gazetametro.ru, многие эксперты склоняются к тому, что если и можно найти жизнь в нашей Солнечной системе, то вероятность весьма высока именно на спутниках Юпитера и Сатурна. Дело в том, что на них есть подледные океаны. В связи с этим, результаты экспедиции могут быть весьма любопытными.

Источник: Метро.Москва ✓ Надежный источник
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