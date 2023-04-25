Впервые установлен состав ядра Марса

Впервые установлен состав ядра Марса
NASA/www.globallookpress.com
Ученые узнали причину зарождения жизни на планете

Анализ информации, полученной аппаратом InSight, позволил ученым узнать ранее неизвестные свойства марсианского ядра. В ходе четырехлетнего отслеживания сейсмических волн удалось выяснить, что из себя представляет центр "красной планеты".

Ядро представляет жидкий сплав железа с огромной концентрацией серы и водорода, передает МИР24.

В начале прошлого столетия наука открыла земное ядро, наблюдая за проходящие сквозь него сейсмические волны. Спустя век ученые применяют знания к Марсу.

Исследование ядра Марса стало доступным после мощного землетрясения на планете и столкновения с метеоритом. Волны впервые в истории достигли центра планеты. В отличие от земного, марсианское ядро довольно жидкое и вязкое. В нем содержится более высокая доля летучих элементов – 20 процентов от массы. В ядре содержится сера с меньшими уровнями кислорода, углерода и водорода.

Из-за таких особенной, полагают ученые, в Марсе возможно появление жизни.

Источник: МИР24 ✓ Надежный источник
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