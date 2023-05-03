Ученые зафиксировали странный сигнал с другой планеты

Ученые зафиксировали странный сигнал с другой планеты
Фото: соцсети
Они попытались объяснить явление

Астрономы обнаружили в окрестностях Солнечной системы подозрительный радиосигнал – он зафиксирован в системе звезды YZ Кита. Там расположено всего три планеты, которые сравнимы по размерам с Землей.

Ученым удалось поймать исходящие оттуда когерентные радиосигналы. По словам специалистов, они имеют определенную систему, а не хаотичный характер. 

Одной из теорий астрономов является связь сигналов с полярными сияниями, поскольку они относительно похожи по своей природе. Это также может свидетельствовать о наличии магнитосферы, но не говорит, что планеты могут быть пригодными для жизни. 


Источник: Life ✓ Надежный источник
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