Ученые зафиксировали странный сигнал с другой планеты

Они попытались объяснить явление

Астрономы обнаружили в окрестностях Солнечной системы подозрительный радиосигнал – он зафиксирован в системе звезды YZ Кита. Там расположено всего три планеты, которые сравнимы по размерам с Землей.

Ученым удалось поймать исходящие оттуда когерентные радиосигналы. По словам специалистов, они имеют определенную систему, а не хаотичный характер.

Одной из теорий астрономов является связь сигналов с полярными сияниями, поскольку они относительно похожи по своей природе. Это также может свидетельствовать о наличии магнитосферы, но не говорит, что планеты могут быть пригодными для жизни.



