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Сегодня, 19 мая, стало известно о печальной новости в сфере науки. Оборвался жизненный путь знаменитого советского физика-ядерщика Виктора Синявского.
Знаменитый ученый подарил миру лунный термоядерный реактор и много других знаковых изобретений. Так, среди прочего, Синявский разработал проект создания межорбитального ядерного буксира.
Как отмечают журналисты "Пятого канала", без изобретений выдающихся советских умов сегодня не было бы и речи биометрии.
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