Знаменитый физик-ядерщик подарил миру много изобретений

Сегодня, 19 мая, стало известно о печальной новости в сфере науки. Оборвался жизненный путь знаменитого советского физика-ядерщика Виктора Синявского.



Знаменитый ученый подарил миру лунный термоядерный реактор и много других знаковых изобретений. Так, среди прочего, Синявский разработал проект создания межорбитального ядерного буксира.



Как отмечают журналисты "Пятого канала", без изобретений выдающихся советских умов сегодня не было бы и речи биометрии.