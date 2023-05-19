Умер создатель термоядерного реактора Виктор Синявский

Знаменитый физик-ядерщик подарил миру много изобретений

Сегодня, 19 мая, стало известно о печальной новости в сфере науки. Оборвался жизненный путь знаменитого советского физика-ядерщика Виктора Синявского.

Знаменитый ученый подарил миру лунный термоядерный реактор и много других знаковых изобретений. Так, среди прочего, Синявский разработал проект создания межорбитального ядерного буксира.

Как отмечают журналисты "Пятого канала", без изобретений выдающихся советских умов сегодня не было бы и речи биометрии.


Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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