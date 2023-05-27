Ученый разгадал тайну Бермудского треугольника

Ученый разгадал тайну Бермудского треугольника
Фото: unsplash.com
Он нашел два объяснения происходящих в этом месте катастроф

Известный популяризатор науки Карл Крушельницкий утверждает, что ничего таинственного в Бермудском треугольнике нет. К такому выводу он пришел, сравнив данные о пропаже судов в других акваториях – по его словам, они не превышают средние значения похожих морских зон.

Ученый полагает, что популярность Бермудского треугольника во многом связана с глубиной океана в этом месте, поскольку может доходить до девяти местров на некоторых участках. В итоге все, что затонуло в этой зоне практически невозможно поднять на поверхность.

Также он выразил мнение, что в этом месте под водой может распологаться источник газа, который смешиваясь с водой снижает ее плотность. В результате это способно приводить к затоплению кораблей. Подтверждение версии он нашел после того, как смоделировал похожий опыт вместе со своими коллегами.

Источник: Fox Weather
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