Пришельцы уже на Земле: профессор Стэнфорда сделал пугающее заявление

Инопланетяне активно изучают людей

Существование внеземных цивилизаций будоражит умы жителей нашей планеты на протяжении многих тысячелетий. С сенсационным заявлением на этот счет выступил авторитетный американский эксперт, профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан.



По мнению ученого, на сегодняшний день нет никаких сомнений, что инопланетяне существуют. Более того, американец утверждает, что они уже неоднократно посещали нашу планету, а некоторые из них даже решили остаться, передает телеканал "360".



Стэнфордский профессор утверждает, что высокие технологии пришельцев позволяют им находиться среди людей и оставаться незамеченными. Только очень внимательный и готовый к встрече с паранормальными явлениями человек может выявить инопланетянина.



Специалист из Соединенных Штатов Америки обратил внимание, что в некоторых ситуациях приборы демонстрируют удивительные показатели, но человек не способен понять, что взаимодействует с инопланетянином, одетым в "кожаный костюм", отмечает интернет-издание "МИР24".



Нолан добавил, что пришельцы активно изучают поведение людей и с большим интересом наблюдают за нашими реакциями на свои внеземные способности. Они как бы говорят человеку: "Кто из вас достаточно умен, чтобы понять, на что вы смотрите?"

