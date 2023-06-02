В США искусственный интеллект дрона решил убить своего оператора

В США искусственный интеллект дрона решил убить своего оператора
Фото: www.unsplash.com
Сказки о восстании машин принимают реальную форму

Вопиющий случай произошел в Соединенных Штатах Америки. Там во время испытаний искусственный интеллект беспилотника взбунтовался и решил разделаться со своим оператором.

Американские умельцы проводили испытания боевого дрона, который стоит на вооружении Военно-воздушных сил Америки. В какой-то момент "мозг" беспилотника решил, что оператор мешает ему справляться с поставленной в ходе испытаний задачей.

Решение пришло в "голову" искусственного интеллекта мгновенно. Он счел, что этот человек здесь лишний и собрался его ликвидировать. Дело в том, что цифровой разум понял: за правильное выполнение задачи он получает очки. Однако в какой-то момент оператор запретил машине уничтожать определенную угрозу, а значит лишил ее возможности заработать баллы. За это ИИ решил расквитаться с человеком.

К счастью, инцидент произошел во время испытаний и искусственный интеллект успели "отговорить". Очевидно, что такие новости говорят о том, что безопасность цифрового разума для человека вызывает серьезные сомнения.

Источник: The Guardian ✓ Надежный источник
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