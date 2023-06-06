Зависит от России: ученые назвали металл будущего

Позиции нашей страны серьезно укрепятся

Российские ученые много времени посвящают изучению новых соединений. Недавно выяснилось, что разработки в сфере "металла будущего" могут резко изменить положение дел на рынке. Речь идет о создании нового поколения сверхпроводников. Эти материалы базируются на соединениях палладия.



Российские ученые отдельно подчеркивают, что переоценить значимость новейших сверхпроводников для ряда высокотехнологичных отраслей очень сложно. Данные материалы помогут осуществить серьезный прорыв во многих сферах.



При этом Россия находится в весьма выгодном положении. Как известно, запасы палладия в нашей стране весьма обширны. Этот редкий и дорогой металл активно добывается российскими компаниями: порядка 50% всей мировой добычи приходится именно на российское государство.



Сверхпроводники уже активно применяются в системах передачи энергетических потоков без потерь. Также их используют в микрочипах, аппаратах медицинской диагностики и других сферах. Особые свойства палладия помогут существенно продвинуться в вопросе использования сверхпроводников.



По прогнозам наших ученых, в ближайшее время спрос на палладий резко подскочит. Россия как обладательница крупнейших запасов этого металла будет в большом выигрыше.

