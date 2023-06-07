Отрастить руки и ноги теперь реально: ученые из РФ сделали уникальное открытие

Удачный эксперимент открывает поистине фантастические возможности

Ученые из Санкт-Петербургского государственного университета сделали поистине легендарное открытие, раскрыв механизм, по которому червь нереису восстанавливает потерянные части тела. При проведении эксперимента червь лишался задней части тела и "отращивал" себе новую.

Первые сутки после ампутации клетки в удаленной области (фактически, на ране) начинали копировать предшественников из потерянного "хвоста". Таким образом, появлялась зона регенерации, позволяющая сформировать новую конечность.

При превышении доли делящихся клеток в 85 процентов начинался процесс размножения – за формированием большой клеточной массы этот процесс начинал замедляться. Затем формировались новые ткани, при которых клетки-предшественники становились клетками уже образованной части тела: мышц, кожи.

За счет такого механизма черви восстанавливали свои части тела всего за несколько дней. Даже ящерицы тратят на это не менее месяца. Теперь петербургским экспериментаторам из науки предстоит выяснить, как воспроизводить соответствующие процессы в человеческом организме, отмечает МИР 24.