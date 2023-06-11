Ученые предупредили о приближении двух крупных астероидов к Земле

Ученые предупредили о приближении двух крупных астероидов к Земле
Фото: freepik.com
Они пройдут на рекордно маленьком расстоянии

Специалисты РАН утверждают, что уже в середине июня к Земле приблизятся два крупных потенциально опасных астероида. Небесные тела окажутся на самом минимальном расстоянии от планеты с момента их открытия.

По данным ученых, 12 июня астероид 1994 XD будут отделять от Земли 3,2 млн км, что в 8 раз дальше, чем расположена Луна. Спустя три дня, 15 июня, к планете приблизится еще одно небесное тело – 2020 DB5. Оно промчится на расстоянии, которое в 11 раз превышает путь до Луны. 

"Какой-нибудь из них может неожиданно упасть нам на голову (хотя вероятность низка)", – пошутили в РАН.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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