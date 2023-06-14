На Урале нашли останки возрастом 35-45 миллионов лет

Археологи были в восторге

Пытливый человеческий ум давно старается проникнуть в тайны древнейшей истории. К счастью, наука находится на достаточно высоком уровне, что позволяет ученым исследовать останки древних обитателей планеты. Настоящая удача ждала археологов на Урале.



Как сообщает информационный ресурс "МИР24", группе специалистов повезло обнаружить в Курганской области окаменевшие останки рептилий. Находка относится к палеогеновому периоду.



Эксперты нашли позвонок морской змеи и кусочек панциря черепахи. Такая отличная находка поможет продвинуться в изучении этих представителей древней фауны.

