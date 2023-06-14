На Урале нашли останки возрастом 35-45 миллионов лет

Археологи были в восторге

Пытливый человеческий ум давно старается проникнуть в тайны древнейшей истории. К счастью, наука находится на достаточно высоком уровне, что позволяет ученым исследовать останки древних обитателей планеты. Настоящая удача ждала археологов на Урале.

Как сообщает информационный ресурс "МИР24", группе специалистов повезло обнаружить в Курганской области окаменевшие останки рептилий. Находка относится к палеогеновому периоду.

Эксперты нашли позвонок морской змеи и кусочек панциря черепахи. Такая отличная находка поможет продвинуться в изучении этих представителей древней фауны.

Источник: МИР24 ✓ Надежный источник
новости партнеров

В Стамбуле поймали убийцу 40-летнего россиянина

Банду вымогателей, лишивших человека жизни, ждет суд

Путин ответил россиянам на вопрос о дополнительной мобилизации

Власти отталкиваются от того, как складываются обстоятельства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей