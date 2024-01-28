Ученые развеяли миф о древних людях и употреблении мяса

Они утверждают, что несколько тысяч лет назад народ питался больше растениями

Древние люди не были охотниками-собирателями, как о них принято рассказывать сейчас. Антропологи из Университета Вайоминга утверждают, что на самом деле рацион человека несколько тысяч лет назад на 80% состоял из растительной пищи, указывает портал Ридлайф.ру.

В действительности, согласно новому исследованию, люди от 9 до 6,5 тысяч лет назад лишь иногда охотились на крупных животных. Мясо играло для них не основную роль. Предки современного человека предпочитали овощи, корнеплоды, фрукты – об этом свидетельствуют остатки пищи, найденные у них между зубов.

Источник: Ридлайф.ру

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