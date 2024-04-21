Aging Cell: низкая калорийность рациона замедляет старение

Ученые нашли способ замедлить старение организма
Фото: unsplash.com
Специалисты нашли взаимосвязь между разрушением ДНК и рационом человека

Специалисты университета Пенсильвании после исследований пришли к выводу, что рацион с небольшим количеством калорий может привести к замедлению старения организма. Результатами наблюдений они поделились в журнале Aging Cell.

Ученые утверждают, что низкая калорийность повседневных блюд способствует замедлению укорачивания теломер. В настоящее время в науке это считается одним из основных факторов старения клеток в теле человека.

Всего в их исследовании принимали участие 175 добровольцев, которых разделили на две группы. Одни в течение двух лет придерживались привычного питания, другие соблюдали дефицит калорий, что заставляло организм использовать собственные источники энергии.

В результате повторной после оценки ДНК испытуемых стало понятно, что клетки могут образовывать внутри себя отходы, которые приводят к окислительному стрессу. Он способен нарушать целостность ДНК и способствовать более ускоренному старению. Если человек меньше употребляет пищи, то и эффект оказывается гораздо слабее.

Источник: Aging Cell

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