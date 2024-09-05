Ученые обнаружили микропластик в мозге человека

Неожиданное открытие ученых о мозге ошеломило общественность
Фото: unsplash.com
Они изучили частицы в органах человека и были сильно удивлены

Мир заполнен микропластиком, который можно обнаружить повсюду: от воздуха и морской воды до таких обычных продуктов питания, как курица и рис. Недавно ученые установили, что вещество также есть в мозге человека.

Исследователи изучили эти осколообразные частицы в человеческих органах, в частности в печени, почках и мозге, используя образцы аутопсии, собранные в Альбукерке, с 2016 по 2024 года. Образцы мозговой ткани были взяты из лобной коры, которая отвечает за абстрактное мышление, творчество и двигательные задачи.

Оказалось, что концентрация мелкого пластика в мозге выше, чем в печени или почках, а количество вещества во всех органах со временем значительно увеличивается. 

В этому году в мозговой ткани людей в возрасте от 45 до 50 лет были обнаружены пластиковые частицы в концентрации 4800 микрограммов на грамм, что составляет около 0,5% от веса ткани. Это на 50% выше показателей 2016 года.

Наиболее распространенным типом обнаруженного пластика был полиэтилен, в большем количестве в мозге по сравнению с другими образцами тканей. 

И хотя некоторые ученые выразили обеспокоенность по поводу микропластика, в  докладе Всемирной организации здравоохранения за 2022 год  сделан вывод о том, что на основе имеющихся данных нет явного риска для здоровья человека. 

Источник: The Hill

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