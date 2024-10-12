Ученые установили, почему пластик стал исчезать из мирового океана

Пластик стал неожиданно исчезать в мировом океане: раскрыта причина
Фото: unsplash.com
Пропало порядка 70% объемов мусора

Японские и тайские ученые смогли установить, что пластик, выбрасываемый в мировой океан, все же перерабатываются. Оказалось, что его поглащают кораллы – микроскопические элементы вещества были обнаружены в слизистых, тканях и скелете. 

По словам специалистов, около 70% пластиковых отходов, выброшенных в мировой океан, неожиданно пропали. Ежегодно туда сбрасывается от 4 до 12 млн тонн подобной продукции. В Юго-Восточной Азии проблема является самой большой, поскольку на континент приходится треть ото всех объемов выброса. 

Специалисты изучили 27 образцов кораллов четырех видов и установили, что в них содержатся компоненты микропластика. Чаще всего это были нейлон, полиакрилонитрил и полиэтилентерефталат. Выяснилось, что живые организмы могут поглощать подобные вещества, хотя раньше о подобной функции известно не было.

"Коралловые скелеты остаются неизменными даже после гибели, и накопленный микропластик может сохраняться в них на протяжении сотен лет, подобно насекомым в янтаре", – заявляют ученые.

Однако пока неизвестно, как микропластик влияет на кораллы и экосистему рифов.

Источник: Science of the Total Environment

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