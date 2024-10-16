Названа лучшая игра всех времен: победа никого не удивила

Она собрала массу самых громких наград и положительных отзывов

Портал PC Gamer опубликовал новую версию своего рейтинга 100 лучших компьютерных игр всех времен. Победителя выбирали по качеству, важности для индустрии, способности захватывать игрока сюжетом и геймплеем, а также ее играбельность – или доступность для современной аудитории. Больше всего очков по всем показателям получила Baldur's Gate 3 от Larian Studios. Победа никого не удивила, поскольку последний год игра забирает все главные награды в индустрии.

"BG3 – это гораздо больше, чем просто сиквел, которого мы ждали десятилетиями, особенно потому, что это действительно сиквел только по названию. Он стоит на вершине горы RPG, поддерживаемый годами экспериментов Larian в серии Divinity и огромным наследием настольных ролевых игр", – заявили на портале.

Второе место получила Disco Elysium 2019 года, где игрок управляет полицейским-алкоголиком с амнезией, расследующим убийство в вымышленном городе Ревашоль. Третье досталось Elden Ring, четвертое Minecraft, а пятое – Persona 5 Royal.

В десятку вошла последняя часть Ведьмака, Half-Life-2, Stardew Valley и Doom 1993 года. Последние места достались Valheim, Guild War 2, Vampire: The Masquerade – Bloodlines.