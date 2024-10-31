Ученые раскрыли связь между уровнем интеллекта мужчины и крепким браком

Оказалось, что ум помогает сохранять хорошие отношения в паре

Ученые провели исследование, пытясь выяснить, как уровень интеллекта связан с крепкими отношениями. Оказалось, что умные мужчины более настроены на крепкий брак и больше вкладывают в это сил.

Специалисты провели анализ 202 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет, состоявших в отношениях не менее шести месяцев. Они изучали уровень их агрессивности, поведенческие реакции с партнером, тактики удержания и прочее.

Оказалось, что чем выше уровень интеллекта, тем чаще мужчина ведет себя по отношению к избраннице в позитивном ключе. Он реже оскорбляет партнершу, использует к ней другие формы аверсивного поведения. Дополнительно лучше анализируют свои действия и поддерживают более глубокую приверженность романтическим отношениям.

При этом интеллект никак не влияет на проявление ревности или другим поведением, направленным на сохранение партнера ради своей выгоды.